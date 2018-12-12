В Актау автомобиль вылетел на тротуар и сбил пешехода

Наезд на пешехода произошел около 38 дома между 3 и 3Б микрорайонами. По словам очевидцев, автомобиль выехал на тротуар и сбил несколько человек.- Одного пострадавшего госпитализировали в Мангистаускую областную больницу с переломом ноги, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.