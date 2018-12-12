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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 16:58

Просмотров: 950

В Актау автомобиль вылетел на тротуар и сбил пешехода

Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 12 декабря, около 16:00. Есть пострадавший. Об этом сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.

Скриншот из видеоматериала
Наезд на пешехода произошел около 38 дома между 3 и 3Б микрорайонами. По словам очевидцев, автомобиль выехал на тротуар и сбил несколько человек.

- Одного пострадавшего госпитализировали в Мангистаускую областную больницу с переломом ноги, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.





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Комментарии ( 1 )

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НЕТ (Посетители) Сегодня, 17:28
Бухой что ли?
Люди сами себе на одно место ищут приключения, еще и такие трагические. У сопляков надо отобрать права. Пусть пешком ходят. Выздоровления пострадавшим.
 
 

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