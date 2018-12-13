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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:07

Просмотров: 241

Лишенный водительских прав мужчина сел за руль и совершил ДТП в Актау

Дорожный инцидент произошел днем 13 декабря между 2 и 3 микрорайонами, напротив ресторана «BEEFEATER Bar & Grill». Виновник аварии сел за руль уже будучи лишенным водительских прав. Об этом сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.

Фото очевидца ДТП
Участниками аварии стали легковые автомобили BMW и Opel.

Лишенный водительских прав мужчина сел за руль и совершил ДТП в Актау


Виновником ДТП, как сообщили в департаменте полиции, стал водитель BMW. Прибывшие стражи порядка составили в отношении водителя протокол по части 1 статьи 610 КоАП РК и части 1 статьи 346 УК РК.

Участники аварии отказалась от госпитализации.

Автомобиль водворен на штрафстоянку.

Статья 346 часть 1 УК РК - Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, либо передача такому лицу управления транспортным средством, а равно допуск такого лица к управлению транспортным средством, совершенный должностным лицом или собственником либо владельцем транспортного средства.

Это нарушение предусматривает штраф в размере до 500 месячных расчетных показателей (МРП) - 1 202 500 тенге либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до трехсот часов, либо арестом на срок до девяноста суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на три года.

Статья 610 часть 1КоАП РК - Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб.

Данное правонарушение влечет штраф в размере 20 МРП или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.


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Комментарии ( 1 )

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Aleksandr Petrovich (Посетители) Сегодня, 19:11
Рекламма ни кому не известного ресторана. uhmylka
 
 

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