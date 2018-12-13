Лишенный водительских прав мужчина сел за руль и совершил ДТП в Актау

Участниками аварии стали легковые автомобили BMW и Opel.Виновником ДТП, как сообщили в департаменте полиции, стал водитель BMW. Прибывшие стражи порядка составили в отношении водителя протокол по части 1 статьи 610 КоАП РК и части 1 статьи 346 УК РК.Участники аварии отказалась от госпитализации.Автомобиль водворен на штрафстоянку.- Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, либо передача такому лицу управления транспортным средством, а равно допуск такого лица к управлению транспортным средством, совершенный должностным лицом или собственником либо владельцем транспортного средства.Это нарушение предусматривает штраф в размере до 500 месячных расчетных показателей (МРП) - 1 202 500 тенге либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до трехсот часов, либо арестом на срок до девяноста суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на три года.- Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб.Данное правонарушение влечет штраф в размере 20 МРП или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.