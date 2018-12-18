В дорожно-транспортном происшествии в Мангистау пострадали шесть человек

Фото @na_dorogah_aktau
Дорожно-транспортное происшествие случилось 17 декабря приблизительно в 18:30.
Очевидцы происшествия сообщают, что карета Скорой помощи увезла с места ДТП шестерых пострадавших. Также есть неподтвержденная информация об одном погибшем в происшествии.
Подробности аварии будут известны позже.
Очевидцы происшествия сообщают, что карета Скорой помощи увезла с места ДТП шестерых пострадавших. Также есть неподтвержденная информация об одном погибшем в происшествии.
Подробности аварии будут известны позже.
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