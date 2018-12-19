Из-за аварийной ситуации на ТЭЦ-2 в Актау погиб человек

Фото предоставлено пресс-службой ТОО «МАЭК Казатомпром»

Чрезвычайное происшествие со смертельным исходом случилось 15 декабря. Со слов неофициального источника, в результате аварийной ситуации работник 1986 года рождения получил обширные ожоги тела.



Предположительно, человек скончался от полученных травм.



Подробности происшествия станут известны позже. Редакция направила официальный запрос в департамент полиции Мангистауской области.