Из-за аварийной ситуации на ТЭЦ-2 в Актау погиб человек

Фото предоставлено пресс-службой ТОО «МАЭК Казатомпром»
Чрезвычайное происшествие со смертельным исходом случилось 15 декабря. Со слов неофициального источника, в результате аварийной ситуации работник 1986 года рождения получил обширные ожоги тела.
Предположительно, человек скончался от полученных травм.
Подробности происшествия станут известны позже. Редакция направила официальный запрос в департамент полиции Мангистауской области.
Предположительно, человек скончался от полученных травм.
Подробности происшествия станут известны позже. Редакция направила официальный запрос в департамент полиции Мангистауской области.