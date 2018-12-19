Кражи в квартире и супермаркете произошли в Актау

Иллюстративное фото с сайта zelpravda.ru
В ночь с 4 на 5 декабря совершена кража в супермаркете «GOOD». Неизвестным были украдены пять пачек сигарет и бутылка Coca-Cola.
На следующий день, 5 декабря, была совершена кража в одной из квартир 11 дома в 9 микрорайоне. Были похищены ювелирные украшения и денежные средства.
- Оба факта зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследований по части 2 статьи 188 Уголовного Кодекса Республики Казахстан, - отметили в пресс-службе ведомства.
На следующий день, 5 декабря, была совершена кража в одной из квартир 11 дома в 9 микрорайоне. Были похищены ювелирные украшения и денежные средства.
- Оба факта зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследований по части 2 статьи 188 Уголовного Кодекса Республики Казахстан, - отметили в пресс-службе ведомства.
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