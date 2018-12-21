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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:49

Просмотров: 308

В Актау гвардейцы поймали троих воров цветного металла

В Актау военнослужащие Нацгвардии задержали троих рабочих, пытавшихся украсть 200 кг цветного металла с объекта ТОО «МАЭК-Казатомпром».

Иллюстративное фото
Кража произошла ночью 17 декабря. Около 04:45 часов во время несения боевой службы часовой 10-го поста, сержант Аслан Калимов заметил двух подозрительных граждан с внутренней стороны объекта, которые волочили кабель.

В Актау гвардейцы поймали троих воров цветного металла


- Согласно инструкции, сержант Аслан Калимов немедленно посредством связи доложил начальнику караула, майору Акмалу Юсупову. В свою очередь, майор Акмал Юсупов немедленно доложил командиру войсковой части №3502, подполковнику Ерику Усанову, который в этот момент находился с проверкой боевой службы в первом секторе периметра объекта, совместно с первым помощником начальника караула лейтенантом Ардаком Кусмановым. Подполковник Ерик Усанов при получении сигнала от начальника караула выдвинулся с тревожной группой к указанному месту. Оценив ситуацию, дал указания на поиск подозрительных граждан, - сообщили в пресс-службе РгК «Батыс».

Увидев гвардейцев, злоумышленники попытались скрыться в подземной кабельной коммуникации. Благодаря действиям личного состава тревожной группы караула по горячим следам на месте преступления были задержаны трое сотрудников объекта, которые пытались похитить цветной металл общим весом 200 кг, который оценен примерно в 500 000 тенге.

По словам гвардейцев, подозреваемые предлагали им деньги в размере 150 000 тенге, чтобы те их отпустили.

За проявленную бдительность и профессионализм военнослужащие были поощрены командующим РгК «Батыс» Национальной гвардии Республики Казахстан.


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