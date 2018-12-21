Возле средней школы №1 в Актау мальчика сбил автомобиль

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Инцидент произошел 12 декабря возле СШ №1. В результате наезда на мальчика ему провели операцию на голени левой ноги. Пострадавший находится на амбулаторном лечении в Мангистауской областной детской больнице.



- Пострадавшего доставили около 18:00 12 декабря. У него была диагностирована открытая репозиция костных отломков левой голени. В тот же день провели операцию, 24 декабря будет снятие швов. В январе будут снимать гипс, - отметил Азамат Сарсенбаев.



В администрации школы также прокомментировали ситуацию. По словам Жанар Казиевой, исполняющей обязанности заместителя директора СШ№1, за 19 домом в 14 микрорайоне есть автостоянка. Однако многие родители считают неудобным заезжать на нее.



- Ранее уже случался подобный инцидент. Сбили второклассника, с того момента родительский комитет писал во все инстанции, просили установить «лежачие полицейские». После нового инцидента администрация школы и родительский комитет намерены обратиться в городской акимат к одному из депутатов областного маслихата, а также в управление образования и департамент полиции Мангистауской области, - отметила Жанар Казиева.



В департамент полиции Мангистауской области направлен официальный запрос от редакции Lada.kz