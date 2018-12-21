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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 16:17

Просмотров: 652

Возле средней школы №1 в Актау мальчика сбил автомобиль

В результате наезда школьник был прооперирован в Мангистауской областной больнице, сообщил Азамат Сарсенбаев, руководитель пресс-службы управления здравоохранения Мангистауской области. Администрация школы рассказала о подобном инциденте около школы.

Фото автора
Инцидент произошел 12 декабря возле СШ №1. В результате наезда на мальчика ему провели операцию на голени левой ноги. Пострадавший находится на амбулаторном лечении в Мангистауской областной детской больнице.

- Пострадавшего доставили около 18:00 12 декабря. У него была диагностирована открытая репозиция костных отломков левой голени. В тот же день провели операцию, 24 декабря будет снятие швов. В январе будут снимать гипс, - отметил Азамат Сарсенбаев.

В администрации школы также прокомментировали ситуацию. По словам Жанар Казиевой, исполняющей обязанности заместителя директора СШ№1, за 19 домом в 14 микрорайоне есть автостоянка. Однако многие родители считают неудобным заезжать на нее.

- Ранее уже случался подобный инцидент. Сбили второклассника, с того момента родительский комитет писал во все инстанции, просили установить «лежачие полицейские». После нового инцидента администрация школы и родительский комитет намерены обратиться в городской акимат к одному из депутатов областного маслихата, а также в управление образования и департамент полиции Мангистауской области, - отметила Жанар Казиева.

В департамент полиции Мангистауской области направлен официальный запрос от редакции Lada.kz


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Комментарии ( 2 )

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maken (Посетители) Сегодня, 17:17
Лежачий не помогает.одни калпаки ездять торопиться шабашить.им пофиг лежачий
 
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12-й регион (Посетители) Сегодня, 16:31
родительский комитет писал во все инстанции, просили установить «лежачие полицейские».

Всё правильно! Там срочно необходим лежачий полицейский.И не один! Пара лежачих нужна на въезде-выезде (между школой и домом №19) микрорайона и ещё пара лежачих на самой стоянке. После того как стоянку заасфальтировали,по ней стали летать! Установите там лежачие полицейские!
 
 

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