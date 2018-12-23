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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:48

Просмотров: 1663

В Актау загорелась баня

Инцидент произошел в бане «Изба» в 1В микрорайоне напротив гостиницы «Шагала». Подробности сообщил старший инженер управления по чрезвычайным ситуациям Актау Тенелхан Назар.

Фото предоставил Тенелхан Назар
Информация о возгорании бани диспетчеру пожарной службы поступила в 23:10 22 декабря. Персонал и посетители комплекса сразу же вышли из помещения.

В Актау загорелась баня


Прибывшим огнеборцам за десять минут удалось полностью ликвидировать пожар.

Как выяснилось, полностью сгорел первый этаж, второй - остался целым. Площадь горения составила 100 м². Причины устанавливаются.

Пострадавших нет.



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Комментарии ( 3 )

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 Pear (Посетители) Сегодня, 18:47
Чингизид, в этой бане газ.
 
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 Чупакабра (Посетители) Сегодня, 15:20
Очень информационное видео , отражает практически всё , от и до , спасибо !
 
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Чингизид (Посетители) Сегодня, 14:53
Люди не умеют пользоваться электрическими тенами - заливают ведрами вот и результат.
 
 

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