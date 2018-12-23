В Актау загорелась баня

Информация о возгорании бани диспетчеру пожарной службы поступила в 23:10 22 декабря. Персонал и посетители комплекса сразу же вышли из помещения.Прибывшим огнеборцам за десять минут удалось полностью ликвидировать пожар.Как выяснилось, полностью сгорел первый этаж, второй - остался целым. Площадь горения составила 100 м². Причины устанавливаются.Пострадавших нет.