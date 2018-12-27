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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 11:01

Просмотров: 2741

В Актау скончалась беременная женщина

Инцидент произошел в Мангистауском областном перинатальном центре. Причина смерти девушки неизвестна. Об этом сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.

Мангистауский перинатальный центр
Смерть беременной женщины 1991 года рождения произошла 25 декабря. В перинатальный центр женщина поступила 23 декабря, как сообщили в управлении здравоохранения, без жалоб на здоровье.

- У нее имелось варикозное расширение вен нижних конечностей, преэклампсия лёгкой степени (повышение давления при беременности). Врачи установили срок беременности - 31 неделя. После более точных анализов была диагностирована аневризма синуса вальсальвы, то есть выпячивание аорты в определенном участке, - отметили в пресс-службе управления здравоохранения.

Во вторник, 25 декабря, пациентка вышла к пришедшей к ней родственнице и потеряла сознание. Врачи диагностировали клиническую смерть.

- Около часа врачи боролись за ее жизнь, однако спасти ее не удалось. Смерть наступила 25 декабря в 14:20. В случаях смерти беременной полагается вскрытие, однако родственники умершей штурмом взяли перинатальный центр и вынесли тело, - сообщили в управлении здравоохранения.

Врачи центра поставили лишь посмертный диагноз - разрыв аневризмы синуса вальсальвы и массивная тромбоэмболия лёгочной артерии. Без вскрытия точный диагноз останется неизвестным.

На сегодняшний день ведутся переговоры с родными умершей о возможности провести вскрытие. Родственники считают, что к пациентке относились неподобающе, что она прождала более суток в коридоре перинатального центра.

- Новый центр имеет достаточно мест. Бывает, что мест не хватает, рождаемость в регионе высокая. Если требуется - выставляются дополнительные койко-места, которых в общей сложности 250, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения.

По данным врачей, женщина встала на учёт по беременности только на 21-й неделе и полностью обследование не проходила. В Жанаозенскую больницу обращалась по причине головной боли и высокого давления.

- Врачи центра проводили наблюдения, ее давление не повышалось выше нормы. Вообще, вставать на учёт по беременности нужно до 12-й недели срока, - отметили в пресс-службе управления здравоохранения.

Также было отмечено, что без вскрытия не будет известна точная причина смерти.

- Вскрытие нужно и родным, и врачам. О «набеге» родственников умершей мы уже сообщили в полицию, - рассказали в управлении здравоохранения.

Как стало известно из неофициального источника, муж умершей уже состоял в браке два раза. С третьей женой он проживал в стесненных жилищный условиях, в которых ютились ещё восемь человек.


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Комментарии ( 5 )

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Sazan (Посетители) Сегодня, 15:17
Цитата: Kostyan
Какое отношение имеет к делу, то что это третья жена у мужа или то, что они жили в стесненных условиях.

это может быть основанием для возникновения причин заболевания и впоследствии смерти.
бытовуха. может бил, может нервы или еще что. болезни от других проживающих.
 
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Kostyan (Посетители) Сегодня, 14:56
Какое отношение имеет к делу, то что это третья жена у мужа или то, что они жили в стесненных условиях.
 
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Иван (Посетители) Сегодня, 14:44
С Роддомом у нас вообще печально всё,,,дети гибнут как котята,не какого контроля,кто работает,какие знания... beat И не кому дела нет....
 
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  • Kostyan
  • Пантера
 Тина (Посетители) Сегодня, 14:22
А ребенок?
на 31 неделе можно смело ребенка спасти и будет он полноценным!

Врачи судя по тексту даже не рассматривали такое?

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
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Штирлиц (Посетители) Сегодня, 14:03
Мда...
Понятно, что родственникам тяжело.
Но, что это за каменный век?
 
 

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