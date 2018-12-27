В Актау скончалась беременная женщина

Мангистауский перинатальный центр

Смерть беременной женщины 1991 года рождения произошла 25 декабря. В перинатальный центр женщина поступила 23 декабря, как сообщили в управлении здравоохранения, без жалоб на здоровье.



- У нее имелось варикозное расширение вен нижних конечностей, преэклампсия лёгкой степени (повышение давления при беременности). Врачи установили срок беременности - 31 неделя. После более точных анализов была диагностирована аневризма синуса вальсальвы, то есть выпячивание аорты в определенном участке, - отметили в пресс-службе управления здравоохранения.



Во вторник, 25 декабря, пациентка вышла к пришедшей к ней родственнице и потеряла сознание. Врачи диагностировали клиническую смерть.



- Около часа врачи боролись за ее жизнь, однако спасти ее не удалось. Смерть наступила 25 декабря в 14:20. В случаях смерти беременной полагается вскрытие, однако родственники умершей штурмом взяли перинатальный центр и вынесли тело, - сообщили в управлении здравоохранения.



Врачи центра поставили лишь посмертный диагноз - разрыв аневризмы синуса вальсальвы и массивная тромбоэмболия лёгочной артерии. Без вскрытия точный диагноз останется неизвестным.



На сегодняшний день ведутся переговоры с родными умершей о возможности провести вскрытие. Родственники считают, что к пациентке относились неподобающе, что она прождала более суток в коридоре перинатального центра.



- Новый центр имеет достаточно мест. Бывает, что мест не хватает, рождаемость в регионе высокая. Если требуется - выставляются дополнительные койко-места, которых в общей сложности 250, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения.



По данным врачей, женщина встала на учёт по беременности только на 21-й неделе и полностью обследование не проходила. В Жанаозенскую больницу обращалась по причине головной боли и высокого давления.



- Врачи центра проводили наблюдения, ее давление не повышалось выше нормы. Вообще, вставать на учёт по беременности нужно до 12-й недели срока, - отметили в пресс-службе управления здравоохранения.



Также было отмечено, что без вскрытия не будет известна точная причина смерти.



- Вскрытие нужно и родным, и врачам. О «набеге» родственников умершей мы уже сообщили в полицию, - рассказали в управлении здравоохранения.



Как стало известно из неофициального источника, муж умершей уже состоял в браке два раза. С третьей женой он проживал в стесненных жилищный условиях, в которых ютились ещё восемь человек.