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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 08:32

Просмотров: 3227

Поймать за 15 минут: 15 полицейских экипажей задействовали для поимки серийных автоугонщиков в Актау

Инцидент произошел в ночь на 29 декабря. В задержании автоугонщиков было задействовано 15 служебных машин дорожной полиции, как об этом сообщили в ведомстве. Участники автоугона находятся в управлении УВД Актау.

Фото очевидца
Хозяйка легкового автомобиля Lada Priora обнаружила пропажу машины спустя полтора часа, после того как припарковала ее во дворе у своих родственников около дома №36 в 6 микрорайоне. Она сразу же позвонила в полицию.

Поймать за 15 минут: 15 полицейских экипажей задействовали для поимки серийных автоугонщиков в Актау


Стражам порядка, по ее словам, понадобилось 15 минут, чтобы задержать преступное трио. Автоугонщики попали в тупик у дома №13 во 2 микрорайоне и были пойманы на месте.

Поймать за 15 минут: 15 полицейских экипажей задействовали для поимки серийных автоугонщиков в Актау


- Благодарю, что полиция оперативно отреагировала на мое сообщение. Такое ощущение, что был задействован весь личный состав дорожной полиции. В течение пяти минут они приехали ко мне, и 10 минут ушло на поимку автоугонщиков. Полицейские несут службу и, действительно, стоят на страже порядка и охраняют спокойствие граждан. Огромное спасибо руководству дорожной полиции, а именно, командиру первой роты батальона дорожной полиций МПС УП Актау Ерлану Отарову, который сам лично приехал на вызов. Также отдельная благодарность заместителю командира первой роты второго взвода батальона дорожной полиций МПС УП Актау Али Узакбаеву, младшему сержанту Женису Кузенбаеву и старшему сержанту Маулену Абдуалиеву, - поделилась хозяйка угнанного автомобиля.


Поймать за 15 минут: 15 полицейских экипажей задействовали для поимки серийных автоугонщиков в Актау


На данный момент, как сообщили в дорожной полиции, задержанные находятся в управлении УВД Актау. Они не являются местными жителями. В отношении их проводится досудебное расследование по части 2 статьи 200 УК РК - Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон), совершенное группой лиц по предварительном сговору.



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Комментарии ( 7 )

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Космос (Посетители) Сегодня, 12:02
Всех с Наступающим!
Может хозяин найдется, по теме...
Четвертые сутки стоит брошенный автомобиль Хундай Соната гн 107NNA12 на Ынтымаке в 11 мкрне, между 21 домом и торговым рядом. Чей?
 
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Vohazab (Посетители) Сегодня, 11:43
Много уже не местных нарушителей поймано в этом тупичке. Обманчив этот поворот у Радуги.
 
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Mona (Посетители) Сегодня, 10:40
А был ли мальчик?
Серийные автоугнощики..., а почему не маньяки, орудующие на угнанных авто? Или поджигатели? Или расхитители социалистической собственности?
 
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 leo529 (Посетители) Сегодня, 09:49
Они не являются местными жителями.
Это понятно, раз умудрились в единственный тупик во всем 2 мкр заехать :))
 
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 Aleksandr Petrovich (Посетители) Сегодня, 09:16
Цитата: Чингизид
Попали пацаны,

Сделать всем троим новогодний подарок,поломать руки и отпустить.
Они не являются местными жителями.
До суда.

Полицию стоит похвалить не зря патрулируют в городе.

Цитата: Nurzhan_from_aktau

Вообще какая то статья заказная,

Вообще то все статьи как бы заказные. podmig
 
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 Nurzhan_from_aktau (Посетители) Сегодня, 08:52
Попали пацаны, теперь на них все угоны за последние 10 лет повесят


Вот именно, поймали только вчера, а прозвали уже серийными.

Вообще какая то статья заказная, потому что преступление случилось вчера ночью, и лада уже успела написать и хозяйка машины сразу смогла назвать фамилии всех сотрудников. Ну нереально.
 
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 Чингизид (Посетители) Сегодня, 08:35
Попали пацаны, теперь на них все угоны за последние 10 лет повесят
 
 

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