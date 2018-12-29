ДТП на трассе Актау - Жетыбай: Пострадали два человека

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Двоих пострадавших с многочисленными переломами нижних конечностей доставили в МОБ примерно в 13:00 часов.
- Сейчас они находятся в отделении травматологии. Их состояние расценивается как средней тяжести. Их жизням ничего не угрожает, сейчас решается вопрос о проведении им операции, - отметили в пресс-службе правления здравоохранения.
Напомним, ранее на трассе Актау - Жетыбай погибли два человека.
- Сейчас они находятся в отделении травматологии. Их состояние расценивается как средней тяжести. Их жизням ничего не угрожает, сейчас решается вопрос о проведении им операции, - отметили в пресс-службе правления здравоохранения.
Напомним, ранее на трассе Актау - Жетыбай погибли два человека.
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