В Актау человек пострадал в аварии накануне Нового года

Карета Скорой помощи 31 декабря приехала на место дорожно-транспортного происшествия в 20:40. Участвовавший в аварии автомобиль увезли на эвакуаторе.- Пострадавшего доставили в травмпункт Мангистауской областной больницы. Он получил лёгкие травмы в результате дорожно-транспортного происшествия, - отметили на станции Скорой помощи.Фото: Lada.kz, видео: na_dorogah_aktau