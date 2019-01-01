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ЛАДА.kz » Происшествия

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 12:30

Просмотров: 1059

В Актау человек пострадал в аварии накануне Нового года

Происшествие случилось на перекрестке у здания АО «МангистауМунайГаз». В аварии пострадал один человек. Об этом сообщили на станции Скорой помощи.

Иллюстративное фото
Карета Скорой помощи 31 декабря приехала на место дорожно-транспортного происшествия в 20:40. Участвовавший в аварии автомобиль увезли на эвакуаторе.

- Пострадавшего доставили в травмпункт Мангистауской областной больницы. Он получил лёгкие травмы в результате дорожно-транспортного происшествия, - отметили на станции Скорой помощи.

Фото: Lada.kz, видео: na_dorogah_aktau



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Комментарии ( 2 )

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elek (Посетители) Сегодня, 13:31
Подробности аварии будут? Или тайна покрытая предновогодним мраком про 200-ку?
 
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ROBIN (Посетители) Сегодня, 13:21
Между 1мкр и 3мкр в 13-15 произошло ДТП между машиной полиции УП-12 и красным мицубиси. Ждем подробностей от ДВД МО
 
 

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