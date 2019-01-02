На трассе Актау - аэропорт столкнулись внедорожник и пассажирский автобус

Дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и внедорожника произошло около 20:00 часов на трассе Актау - аэропорт вчера, 1 января.Как сообщил Жанатхан Оразалиев, электроавтобус направлялся в аэропорт Актау. В инциденте никто не пострадал.- Водитель электроавтобуса не виноват в происшествии. Очевидцы запечатлели на видео следы торможения внедорожника. Судя по всему, его занесло на гололеде и он не справился с управлением. В аварии никто не пострадал, все пассажиры были доставлены в место назначения, - отметил Жанатхан Оразалиев.Директор ТОО «KarpetTransportation» также сообщил, что электроавтобусы оборудованы зимним комплектом резины и полностью предназначены для езды в непогоду.