В одном из домов в Актау загорелась квартира

Пожар случился примерно в 21:00 2 января. В квартире пятиэтажного дома в 11 микрорайоне произошло горение кухонного помещения и коридора.- На месте инцидента 12 жильцов 29 дома эвакуировали. В происшествии пострадал пожилой человек, его увезли на карете Скорой помощи, - отметила Рукия Сычева.Пострадавший мужчина был отпущен на амбулаторное лечение домой.- У него диагностированы лёгкие ожоги. После оказания первой медицинской помощи его отпустили домой, - отметили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.Причину возгорания устанавливают дежурные дознаватели.Видео очевидцев.