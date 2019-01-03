В одном из домов в Актау загорелась квартира

Кадр с видео
Пожар случился примерно в 21:00 2 января. В квартире пятиэтажного дома в 11 микрорайоне произошло горение кухонного помещения и коридора.
- На месте инцидента 12 жильцов 29 дома эвакуировали. В происшествии пострадал пожилой человек, его увезли на карете Скорой помощи, - отметила Рукия Сычева.
Пострадавший мужчина был отпущен на амбулаторное лечение домой.
- У него диагностированы лёгкие ожоги. После оказания первой медицинской помощи его отпустили домой, - отметили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.
Причину возгорания устанавливают дежурные дознаватели.
Видео очевидцев.
- На месте инцидента 12 жильцов 29 дома эвакуировали. В происшествии пострадал пожилой человек, его увезли на карете Скорой помощи, - отметила Рукия Сычева.
Пострадавший мужчина был отпущен на амбулаторное лечение домой.
- У него диагностированы лёгкие ожоги. После оказания первой медицинской помощи его отпустили домой, - отметили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.
Причину возгорания устанавливают дежурные дознаватели.
Видео очевидцев.
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