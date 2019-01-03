На дорогах Мангистау в 2018 году погибли 83 человека

Биржан Жумабаев. Фото А. Рыжих

В минувшем году в Мангистауской области совершено 320 дорожно-транспортных происшествий.



- В результате ДТП в регионе в минувшем году погибли 83 человека. За четыре праздничных дня по области совершено 12 дорожно-транспортных происшествий. Пострадали 12 человек, – сообщил начальник отдела дорожно-патрульной службы МПС департамента полиции Мангистауской области Биржан Жумабаев.