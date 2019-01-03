«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 03 Января
+2...+3
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 384.2 KZT
  • €1 = 439.37 KZT
  • 1 RUB = 5.52 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 13:40

Просмотров: 432

На дорогах Мангистау в 2018 году погибли 83 человека

В праздничные дни, в период с 30 декабря по 2 января, в Мангистауской области совершено 12 ДТП. Пострадали 26 человек. Об этом на площадке РСК сообщил начальник отдела дорожно-патрульной службы МПС департамента полиции Мангистауской области Биржан Жумабаев.

Биржан Жумабаев. Фото А. Рыжих
В минувшем году в Мангистауской области совершено 320 дорожно-транспортных происшествий.

- В результате ДТП в регионе в минувшем году погибли 83 человека. За четыре праздничных дня по области совершено 12 дорожно-транспортных происшествий. Пострадали 12 человек, – сообщил начальник отдела дорожно-патрульной службы МПС департамента полиции Мангистауской области Биржан Жумабаев.


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Caspian Riff (Посетители) Сегодня, 16:46
Цитата: Placida
обязанности сотрудников отдела дорожно-патрульной службы МПС

Если люди итак будут нарушать правила, то тут никакая полиция не поможет. В чем виноваты сотрудники ДПС, если основной причиной смерти в ДТП является: алкоголь, ремень, скорость? Ссотрудники ДПС заставили водителей это всё делать? Причина ситуации в стране целиком лежит на самих людях (обществе). Люди склонны искать причины на стороне и особенно всё возлагать на государство и их представителей (ни в коем случае их не защищаю). Они обычные представители нашего общества, которые появляются не из спец.инкубаторов, а из нас самих, из народа. Представитель нашего общества + получаемая власть и принятые порядки в гос.службах = гос.служащий. Если каждый гражданин не будет нарушать, строго следовать закону/морально-этическим нормам и требовать от своего окружения того же, то изменится гораздо больше, чем Вам кажется.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • 12-й регион
  • синдбад
  • elek
 Placida (Посетители) Сегодня, 15:54
Цитата: Caspian Riff
если пассажиры молчат видя водительский беспредел, типа выездов на встречную полосу без особой на то причины, пьяным вождением т.д., то нечего потом удивляться,


Вы слишком оптимистичны, если возлагаете такие большие надежды на пассажиров. Мне одной кажется, что Вы перечислили обязанности сотрудников отдела дорожно-патрульной службы МПС? Кстати, они за это денЮФку получают.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Caspian Riff (Посетители) Сегодня, 15:31
В большинстве случаев водители сами сами виноваты, жалко пассажиров и не виновных водителей, в которых въехали виновные.
Общество должно строго порицать любые нарушения общественного порядка и законов, в том числе и ПДД. А если пассажиры молчат видя водительский беспредел, типа выездов на встречную полосу без особой на то причины, пьяным вождением т.д., то нечего потом удивляться, почему у нас статистика самая худшая по СНГ и одна из худших в Евразии.
http://roadskillmap.com/#35.17380831799959,87.7587890625,4
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
37090 (Посетители) Сегодня, 15:24
В советское время за год погибал 1 человек. Если 2, то это был очень плохой год. Население не сильно увеличилось, но количество автомобилей возросло на 1,5 порядка, а то и больше.
Основная причина - люди ездят бесбашенно, не берегут ни себя, ни окружающих.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Vlad
  • Placida
  • НЕТ
  • elek
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 14:09
На дорогах Мангистау в 2018 году погибли 83 человека

Снимать тебя надо с должности...
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика