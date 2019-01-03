Количество пожаров в Мангистауской области выросло на 10 процентов

Нуржан Борашев. Фото А. Рыжих

В результате пожаров в прошлом году погибли 11 человек.



- Для сравнения, в 2017 году произошло 256 пожаров, погибли 10 человек. В 2018 году травмы получили 16 человек, погибли 11 человек. Ущерб от пожаров в ушедшем году составил 39 миллионов 400 тысяч тенге, – рассказал Нуржан Борашев, начальник отдела пожарной безопасности ДЧС Мангистауской области.