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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 20:10

Просмотров: 2216

Автозатор в Актау: Водители не смогли самостоятельно разъехаться

Автозатор в 5 микрорайоне Актау произошел сегодня вечером.

Кадр из видео
Затор из автомобилей произошел на узкой дороге внутри микрорайона.
Ни один из водителей не хотел уступать дорогу. Остальным участникам инцидента пришлось вызывать полицию. Только после их вмешательства автомобили разъехались.



Подобная проблема становится уже закономерностью в Актау.

Видео очевидца.


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Комментарии ( 4 )

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dom555 (Посетители) Сегодня, 00:12
Я в шоке lol rofl а что не подрались и не нахаркали друг на друга ? Это ж норма для новаришей
 
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  • 858
  • dom555
 Мимоза (Посетители) Вчера, 21:45
Ну что сказать... Бараны.
 
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858 (Посетители) Вчера, 21:43
23 24 дом дорожка от мясной лавки это страшный суд если встретились два упёртых парнокопытных. Я там попадал прошлой зимой еле вырвался всю защиту содрал до "мяса". Видео не тянет даже с vpn.

Цитата: КореннойОралман
Через ВПН работает только.

Сериал смотрю сейчас нормально прёт(на https://kinogo.by) без vpn,а роллик крутит и vpn не включается,прямо чушь какая то.
 
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  • 858
 КореннойОралман (Посетители) Вчера, 21:38
Ютуб опять заблокирован, не посмотреть. Через ВПН работает только.
И как всегда никто не виноват и никто не блокирует
 
 

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