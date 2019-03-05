Автозатор в Актау: Водители не смогли самостоятельно разъехаться

Кадр из видео
Затор из автомобилей произошел на узкой дороге внутри микрорайона.
Ни один из водителей не хотел уступать дорогу. Остальным участникам инцидента пришлось вызывать полицию. Только после их вмешательства автомобили разъехались.
Подобная проблема становится уже закономерностью в Актау.
Видео очевидца.
Ни один из водителей не хотел уступать дорогу. Остальным участникам инцидента пришлось вызывать полицию. Только после их вмешательства автомобили разъехались.
Подобная проблема становится уже закономерностью в Актау.
Видео очевидца.