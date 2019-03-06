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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 10:48

Просмотров: 637

Человек пострадал в результате ДТП в Мангистау

Водитель легкового автомобиля не справился с управлением в районе поселка Баскудык, в результате чего пострадал пассажир. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Скриншот видеоматериала
Дорожно-транспортное происшествие случилось в ночь с 5 на 6 марта.

В районе базы «Каспий» в поселке Баскудык водитель легкового автомобиля не справился с управлением, в результате чего машина вылетела в кювет и снесла рекламный билборд, расположенный рядом с одной из столовых поселка.

- На водителя составлен административный протокол по части 3 статьи 610 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества, совершенные лицом, не имеющим либо лишенным права управления транспортным средством), - отметили в пресс-службе ведомства.

В управлении здравоохранения сообщили, что пострадавший 1985 года рождения был доставлен в отделение травматологии с закрытым переломом плечевой кости.

Водителю может грозить штраф в размере 60 месячных расчетных показателей (151 500 тенге).





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