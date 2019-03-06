От наркотиков до телефонов: В колонию Актау неизвестные пытались перебросить запрещенные предметы

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Неустановленные лица, по информации руководства колонии, пытались перекинуть через ограждение два сотовых телефона: Huawei и Samsung, а также сверток с веществом растительного происхождения (предварительно, марихуана) и сильнодействующие таблетки трамадол, запрещенные в Казахстане к продаже без рецепта, в количестве 30 штук.



Изъятые предметы переданы для проведения экспертизы. Проводится расследование.