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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 16:29

Просмотров: 1926

От наркотиков до телефонов: В колонию Актау неизвестные пытались перебросить запрещенные предметы

Попытку перебросить запрещенные предметы в колонию Актау пресекли сотрудники учреждения максимальной безопасности ГМ-172/6. Об этом сообщили в колонии.

Фото из доступных источников
Неустановленные лица, по информации руководства колонии, пытались перекинуть через ограждение два сотовых телефона: Huawei и Samsung, а также сверток с веществом растительного происхождения (предварительно, марихуана) и сильнодействующие таблетки трамадол, запрещенные в Казахстане к продаже без рецепта, в количестве 30 штук.

Изъятые предметы переданы для проведения экспертизы. Проводится расследование.


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