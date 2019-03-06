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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 18:33

Просмотров: 1886

В Актау ребенок получил травмы из-за рухнувшего на него ограждения

Инцидент произошел на спортивной площадке актауского городского центра общественного развития (бывший молодежный центр «Арман») в 6 микрорайоне. Подробности рассказала Елизавета Лаврова, мама пострадавшего ребенка. Ситуацию также прокомментировали в руководстве Актауского городского центра общественного развития.

Фото предоставила мама школьника
По словам мамы пострадавшего Егора, ее сын часто играл на этой спортивной площадке после уроков с одноклассниками. Но в тот злополучный день, 28 февраля, он не знал, что ограда площадки уже держалась ненадежно.

В Актау ребенок получил травмы из-за рухнувшего на него ограждения


- Некоторые оноклассники Егора знали, что забор уже качается, и к нему не подходили. Но мой сын не был в курсе этого, он схватился за ограду двумя руками, чтобы окликнуть друга, и в этот момент внезапно ограждение рухнуло на него. Он не прыгал на это ограждение, не залезал на него, не тормошил целенаправленно. Рядом были дети, которые пытались помочь моему сыну, но безуспешно. Вскоре к ребенку подоспели проходящие мимо взрослые, которые и подняли этот забор. После чего приехал муж и отвез Егора в больницу, - рассказала мама пострадавшего четвероклассника.


Ребенок, со слов Елизаветы Лавровой, получил перелом верхней трети бедра и три дня пролежал на вытяжке, после чего его экстренно прооперировали.

Семью Лавровых посетил инспектор по делам несовершеннолетних, который взял объяснительную у мальчика и принял заявление у родителей с жалобой на то, что мальчик получил травму из-за поврежденной конструкции. Но, как позже узнала сама Екатерина Лаврова в управлении внутренних дел Актау, дело закрыли из-за отсутствия состава преступления. 

В Актау ребенок получил травмы из-за рухнувшего на него ограждения


- Если это не считается преступлением, что ребенок покалечился из-за чьей-то халатности, то пусть люди узнают, что есть такое место, где не несут ответственность за сооружения вокруг социально-значимого объекта, который посещают дети. Получается, что в ЧП виноват мой сын. Вахтер центра после произошедшего даже кричала, что напишет заявление на нашу семью, чтобы мы восстановливали их забор, - дополнила мама Егора


В Актау ребенок получил травмы из-за рухнувшего на него ограждения


Ситуацию прокомментировали в актауском городском центре общественного развития.

Там сообщили, что никто по данному случаю к ним не обращался. В администрации центра также отметили, что они ежедневно предупреждают детей о небезопасности данного ограждения.

В Актау ребенок получил травмы из-за рухнувшего на него ограждения


- Никакого обвинения в отношении потерпевшей стороны мы не предъявляем. Дети есть дети. Мы убедились, что, действительно, ограждение не такое и крепкое, поэтому мы приняли меры и обмотали его проволокой. В эти выходные данная проблема будет устранена, - сказали в актауском городском центре общественного развития.


(Имена и фамилии по этическим соображениям изменены)


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Комментарии ( 4 )

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Placida (Посетители) Вчера, 22:40
Цитата: Mestnyi
Блин, вот честно, слов цензурных не хватает чтобы прокомментировать.

угу...поэтому вот так...троеточием.

Знаете, в праздничные дни, Дни Рождения все здоровья желают друг другу, а я-терпения. И не вообще, в частности для того, что бы преодолевать вот такие стены чиновничьих отговорок, отписок.
Никакого обвинения в отношении потерпевшей стороны мы не предъявляем.

С Вами все в порядке, уважаемые..эээ...те, которые сказали.
Лада!
С кем Вы общались? С призраками?
ФИО работников центра развития-Zorro
ФИО инспектора, взявшего объяснительную-Zorro.
Кто принял решение в управлении внутренних дел Актау о закрытии дела?? Мистер Х???
Где должностные лица? Если они прячутся перед прессой, то с нами-то, горожанами, как будут общаться? Дубинками отгонять? По морде лица бумагами хлестать?
Мы граждане или где?
 
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37090 (Посетители) Вчера, 21:16
Парню желаю выздоровления. Родителям терпения и моё сочувствие.
Конечно, ему не следовало даже прикасаться к ограждения.
Но мы все такие умные. Потом.
Ситуация с "веревочками и проволочками" зачастую пугает.
Есть понятие: где тонко, там и рвется.
В московском метро так на проволоку закрепили стрелочные перевод на действующих путях. Результат" десятки погибшие и раненые.Вот она цена "проволочки".
Тот кто отвечает за этот конкретно об'ЕКТ обязан был принять более надежные меры для безопасности.
Поэтому - Вам в суд.
 
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 Ingul (Посетители) Вчера, 20:19
Надо родителям обращаться в суд.
Он, надеюсь, разберется кто прав.
 
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 dess (Посетители) Вчера, 19:24
Вот странно, тот кому принадлежит забор не в ответе. в этой стране ещё долго не будит порядка. а вот не дай БОГ всё не так закончилось, тогда что ?
 
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 Mestnyi (Посетители) Вчера, 19:06
мы приняли меры и обмотали его проволокой.В эти выходные данная проблема будет устранена

Как в анекдоте:
Ща временно на веревочку, потом капитально на проволоку примотаем. 
Синей изоленты пару мотков и скотча побольше для надежности в выходные забабахайте.
Блин, вот честно, слов цензурных не хватает чтобы прокомментировать.
 
 

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