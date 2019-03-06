В Актау ребенок получил травмы из-за рухнувшего на него ограждения

- Некоторые оноклассники Егора знали, что забор уже качается, и к нему не подходили. Но мой сын не был в курсе этого, он схватился за ограду двумя руками, чтобы окликнуть друга, и в этот момент внезапно ограждение рухнуло на него. Он не прыгал на это ограждение, не залезал на него, не тормошил целенаправленно. Рядом были дети, которые пытались помочь моему сыну, но безуспешно. Вскоре к ребенку подоспели проходящие мимо взрослые, которые и подняли этот забор. После чего приехал муж и отвез Егора в больницу, - рассказала мама пострадавшего четвероклассника.

- Если это не считается преступлением, что ребенок покалечился из-за чьей-то халатности, то пусть люди узнают, что есть такое место, где не несут ответственность за сооружения вокруг социально-значимого объекта, который посещают дети. Получается, что в ЧП виноват мой сын. Вахтер центра после произошедшего даже кричала, что напишет заявление на нашу семью, чтобы мы восстановливали их забор, - дополнила мама Егора

- Никакого обвинения в отношении потерпевшей стороны мы не предъявляем. Дети есть дети. Мы убедились, что, действительно, ограждение не такое и крепкое, поэтому мы приняли меры и обмотали его проволокой. В эти выходные данная проблема будет устранена, - сказали в актауском городском центре общественного развития.

По словам мамы пострадавшего Егора, ее сын часто играл на этой спортивной площадке после уроков с одноклассниками. Но в тот злополучный день, 28 февраля, он не знал, что ограда площадки уже держалась ненадежно.Ребенок, со слов Елизаветы Лавровой, получил перелом верхней трети бедра и три дня пролежал на вытяжке, после чего его экстренно прооперировали.Семью Лавровых посетил инспектор по делам несовершеннолетних, который взял объяснительную у мальчика и принял заявление у родителей с жалобой на то, что мальчик получил травму из-за поврежденной конструкции. Но, как позже узнала сама Екатерина Лаврова в управлении внутренних дел Актау, дело закрыли из-за отсутствия состава преступления.Ситуацию прокомментировали в актауском городском центре общественного развития.Там сообщили, что никто по данному случаю к ним не обращался. В администрации центра также отметили, что они ежедневно предупреждают детей о небезопасности данного ограждения.