В Жетыбае большегруз снес автомашине крышу выступающими перевозимыми железными конструкциями

По информации пресс-службы департамента полиции области, участниками ДТП стали «КамАЗ» и Toyota Hilux.Авария, как сообщили в ведомстве, произошла по вине водителя «КамАЗа», который перевозил крупногабаритный груз.Выступающими частями перевозимой железной конструкции он снес крышу проезжающей Toyota Hilux. В отношении водителя грузовика составлен административный протокол по статье 610 Кодекса об административных правонарушениях РК. Какую часть статьи инкриминируют виновнику ДТП, определит суд.Пострадавшего 35-летнего водителя пикапа госпитализировали в Жетыбайскую сельскую больницу. На следующий день его доставили в Мангистаускую областную больницу.Как сообщили медики, у мужчины диагностирована тяжелая открытая черепно-мозговая травма. Он находится в отделении нейрохирургии.