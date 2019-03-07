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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:10

Просмотров: 185

В Жетыбае большегруз снес автомашине крышу выступающими перевозимыми железными конструкциями

Водитель машины, крыша которой была повреждена, госпитализирован с тяжелыми травмами. Дорожный инцидент произошел вечером 5 марта близ нефтепромысла в Жетыбае. Подробности ДТП рассказали в департаменте полиции Мангистауской области, Жетыбайской сельской и Мангистауской областной больницах.

Фото очевидцев
По информации пресс-службы департамента полиции области, участниками ДТП стали «КамАЗ» и Toyota Hilux.

В Жетыбае большегруз снес автомашине крышу выступающими перевозимыми железными конструкциями


Авария, как сообщили в ведомстве, произошла по вине водителя «КамАЗа», который перевозил крупногабаритный груз.

В Жетыбае большегруз снес автомашине крышу выступающими перевозимыми железными конструкциями


Выступающими частями перевозимой железной конструкции он снес крышу проезжающей Toyota Hilux. В отношении водителя грузовика составлен административный протокол по статье 610 Кодекса об административных правонарушениях РК. Какую часть статьи инкриминируют виновнику ДТП, определит суд.

В Жетыбае большегруз снес автомашине крышу выступающими перевозимыми железными конструкциями


Пострадавшего 35-летнего водителя пикапа госпитализировали в Жетыбайскую сельскую больницу. На следующий день его доставили в Мангистаускую областную больницу.

В Жетыбае большегруз снес автомашине крышу выступающими перевозимыми железными конструкциями


Как сообщили медики, у мужчины диагностирована тяжелая открытая черепно-мозговая травма. Он находится в отделении нейрохирургии.

В Жетыбае большегруз снес автомашине крышу выступающими перевозимыми железными конструкциями


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Комментарии ( 1 )

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tolk (Посетители) Сегодня, 09:26
В тёмное время суток с таким негабаритом! Это каким идиотом надо быть?!
 
 

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