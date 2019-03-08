Женщина пострадала в результате ДТП в Актау

Авария произошла сегодня, 7 марта, примерно в 17:30.В результате дорожно-транспортного происшествия в 29А микрорайоне пострадала 30-летняя женщина. Она отказалась от госпитализации.Подробности ДТП выясняются. Редакция направила официальный запрос в департамент полиции Мангистауской области.