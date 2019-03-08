Женщина пострадала в результате ДТП в Актау

Фото очевидцев
Авария произошла сегодня, 7 марта, примерно в 17:30.
В результате дорожно-транспортного происшествия в 29А микрорайоне пострадала 30-летняя женщина. Она отказалась от госпитализации.
Подробности ДТП выясняются. Редакция направила официальный запрос в департамент полиции Мангистауской области.
В результате дорожно-транспортного происшествия в 29А микрорайоне пострадала 30-летняя женщина. Она отказалась от госпитализации.
Подробности ДТП выясняются. Редакция направила официальный запрос в департамент полиции Мангистауской области.
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