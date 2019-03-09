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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 11:55

Просмотров: 1301

Пострадавшая в аварии 20-летняя девушка скончалась в Актау

Полину Шамрай 6 марта доставили в отделение отоларингологии Мангистауской областной больницы (МОБ) с нарушением дыхания. Врачи провели экстренную операцию, однако спасти ее не удалось. Об этом сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.

Иллюстративное фото с сайта vistanews.ru
Полина Шамрай пострадала в дорожно-транспортном происшествии 5 января. Примерно в 23:30 на пешеходном переходе в 14 микрорайоне, напротив ЗАГСа, автомобиль совершил наезд на 20-летнюю девушку.

Пострадавшая в аварии 20-летняя девушка скончалась в Актау


Девушка долгое время находилась на стационаре МОБ, медикам удалось поставить ее на ноги. Полина находилась на домашнем лечении.

В связи с нарушением дыхания 6 марта Полине Шамрай вызвали скорую помощь. Оказалось, что у девушки были осложнения после трахеостомии (обеспечение поступления воздуха в дыхательные пути).

- Врачами отделения отоларингологии было принято решение экстренно прооперировать девушку. Пациентке повторно поставили трахеостомию, однако у нее началось кислородное голодание во время операции, в результате чего она так и не пришла в сознание, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения.

Напомним, родственники сбитой на пешеходном переходе в Актау девушки разыскивают свидетелей происшествия.


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Комментарии ( 1 )

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  • kolu411
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  • kk13
 Игаль Ивов (Посетители) Сегодня, 13:39
Сколько нужно ещё ждать, что б освятить наконец каждый пешеходный переход в Актау?! Не надо ставить камеры, не надо туда солнечные и ветровые источники энергии. Поставить на имеющиеся столбы освящения с обоих сторон все переходов дополнительные сильные LED-светильники. И не тяжело для бюджета, и главная причина ночных наездов на пешеходных переходов реально убудет. Акимат! Пора бы заняться реальными действиями!
 
 

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