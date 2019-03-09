Пострадавшая в аварии 20-летняя девушка скончалась в Актау

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Полина Шамрай пострадала в дорожно-транспортном происшествии 5 января. Примерно в 23:30 на пешеходном переходе в 14 микрорайоне, напротив ЗАГСа, автомобиль совершил наезд на 20-летнюю девушку.
Девушка долгое время находилась на стационаре МОБ, медикам удалось поставить ее на ноги. Полина находилась на домашнем лечении.
В связи с нарушением дыхания 6 марта Полине Шамрай вызвали скорую помощь. Оказалось, что у девушки были осложнения после трахеостомии (обеспечение поступления воздуха в дыхательные пути).
- Врачами отделения отоларингологии было принято решение экстренно прооперировать девушку. Пациентке повторно поставили трахеостомию, однако у нее началось кислородное голодание во время операции, в результате чего она так и не пришла в сознание, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения.
Напомним, родственники сбитой на пешеходном переходе в Актау девушки разыскивают свидетелей происшествия.
Девушка долгое время находилась на стационаре МОБ, медикам удалось поставить ее на ноги. Полина находилась на домашнем лечении.
В связи с нарушением дыхания 6 марта Полине Шамрай вызвали скорую помощь. Оказалось, что у девушки были осложнения после трахеостомии (обеспечение поступления воздуха в дыхательные пути).
- Врачами отделения отоларингологии было принято решение экстренно прооперировать девушку. Пациентке повторно поставили трахеостомию, однако у нее началось кислородное голодание во время операции, в результате чего она так и не пришла в сознание, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения.
Напомним, родственники сбитой на пешеходном переходе в Актау девушки разыскивают свидетелей происшествия.