Девушку из Актау задержали в Китае по подозрению в распространении наркотиков

Фото со страницы Юлии Ходевой из социальных сетей
Мама Юлии Ходевой - Оксана Ходева рассказал корреспонденту mgorod.kz о том, что ее дочь учится в технологическом университете Хуанчжоу на протяжении шести лет. Юлие Ходевой оставалось два месяца до получения диплома.
Оксана Ходева также сообщила, что, помимо ее дочери, там учатся ее две сестры-близняшки. Именно с их места жительства вечером 28 февраля Юлию задержали правоохранительные органы города.
Мама подозреваемой отметила, что про распространение наркотиков она узнала у представителя посольства Казахстана в Китае.
- Не предоставили никаких бумаг и доказательств, просто сказали, чтобы мы готовили деньги для адвоката. От 500 тысяч до миллиона тенге. Сестры передали ей в полицейский участок теплые вещи и деньги. Сейчас я собираю документы, чтобы поехать туда. Муж останется в Актау. Я не верю в то, что моя дочь могла продавать наркотики, ей пару месяцев до диплома осталось. Подруга ее говорит, мол, в Китае так каждого второго студента задерживают и обвиняют в распространении наркотиков, штрафуют и депортируют из страны. Может быть ее подставили, - рассказала Оксана Ходева корреспонденту mgorod.kz.
Мама задержанной сообщила, что в посольстве никак не способствуют освобождению ее дочери. Родители Юлии собираются писать заявление в Генеральную прокуратуру, министерство иностранных дел и Президенту Республики Казахстан.
Оксана Ходева также сообщила, что, помимо ее дочери, там учатся ее две сестры-близняшки. Именно с их места жительства вечером 28 февраля Юлию задержали правоохранительные органы города.
Мама подозреваемой отметила, что про распространение наркотиков она узнала у представителя посольства Казахстана в Китае.
- Не предоставили никаких бумаг и доказательств, просто сказали, чтобы мы готовили деньги для адвоката. От 500 тысяч до миллиона тенге. Сестры передали ей в полицейский участок теплые вещи и деньги. Сейчас я собираю документы, чтобы поехать туда. Муж останется в Актау. Я не верю в то, что моя дочь могла продавать наркотики, ей пару месяцев до диплома осталось. Подруга ее говорит, мол, в Китае так каждого второго студента задерживают и обвиняют в распространении наркотиков, штрафуют и депортируют из страны. Может быть ее подставили, - рассказала Оксана Ходева корреспонденту mgorod.kz.
Мама задержанной сообщила, что в посольстве никак не способствуют освобождению ее дочери. Родители Юлии собираются писать заявление в Генеральную прокуратуру, министерство иностранных дел и Президенту Республики Казахстан.
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