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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 18:35

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За неповиновение полицейским задержали жителя Актау

Задержанный оказался мужем водителя одного из автомобилей-участников дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото очевидцев
Авария произошла возле здания департамента полиции 9 марта. Около 12:30 там столкнулись автомобили Huyndai Elantra и Toyota Carina.

За рулём первого автомобиля находилась женщина. После приезда сотрудников дорожно-патрульной полиции для составления схемы ДТП муж участницы столкновения попытался «уладить» конфликт.

За неповиновение полицейским задержали жителя Актау


Сотрудники полиции объяснили ему, что по факту происшествия будет составлен протокол. Однако мужчина не согласился с вердиктом представителей правоохранительных органов.

- Мужчина оказал сопротивление сотрудникам полиции. На него составлен административный протокол по статье 667 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан, - пояснили в пресс-службе полиции.

В свою очередь, по факту ДТП также был составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК.

По сообщению пресс-службы департамента полиции, в аварии никто не пострадал.



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