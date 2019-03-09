За неповиновение полицейским задержали жителя Актау

Авария произошла возле здания департамента полиции 9 марта. Около 12:30 там столкнулись автомобили Huyndai Elantra и Toyota Carina.За рулём первого автомобиля находилась женщина. После приезда сотрудников дорожно-патрульной полиции для составления схемы ДТП муж участницы столкновения попытался «уладить» конфликт.Сотрудники полиции объяснили ему, что по факту происшествия будет составлен протокол. Однако мужчина не согласился с вердиктом представителей правоохранительных органов.- Мужчина оказал сопротивление сотрудникам полиции. На него составлен административный протокол по статье 667 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан, - пояснили в пресс-службе полиции.В свою очередь, по факту ДТП также был составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК.По сообщению пресс-службы департамента полиции, в аварии никто не пострадал.