Угон и кража: За праздничные дни в Актау раскрыли три преступления

Статья 200. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения



1. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон) – наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.



2. То же деяние, совершенное:



1) группой лиц по предварительном сговору;



2) неоднократно;



3) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия - наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.



3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные преступной группой либо причинившие крупный ущерб - наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.



4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия - наказываются лишением свободы на срок от шести до десяти лет.





Статья 346. Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством такому лицу или допуск к управлению транспортным средством такого лица



1. Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, либо передача такому лицу управления транспортным средством, а равно допуск такого лица к управлению транспортным средством, совершенный должностным лицом или собственником либо владельцем транспортного средства - наказываются штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на три года.



2. Те же деяния, повлекшие по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью человека - наказываются штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на пять лет.



3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека - наказываются штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на шесть лет.



4. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть человека - наказываются лишением свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на семь лет.



5. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц - наказываются лишением свободы на срок от семи до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на десять лет.



Статья 188. Кража



1. Кража, то есть тайное хищение чужого имущества - наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.



2. Кража, совершенная:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) неоднократно;

3) с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство;

4) путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций - наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.



3. Кража, совершенная в крупном размере - наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества.



4. Кража, совершенная:

1) преступной группой;

2) из нефтегазопровода;

3) в особо крупном размере - наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Батальоном дорожно-патрульной полиции (БДПП) управления полиции Актау, за 8 и 9 марта было составлено 346 административных протоколов, из которых 276 - по обеспечению безопасности дорожного движения и 105 протоколов - по «нулевой терпимости».Кроме этого, сотрудниками БДПП было раскрыто три уголовных преступления по статьям 200, 346 и 188 Уголовного кодекса Республики Казахстан.