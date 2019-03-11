Жители села Атамекен пожаловались на нападения на домашний скот

Фото жителей села
По словам жителя села Атамекен, весь его домашний скот был загрызан. Мужчина вышел покормить животных и увидел жуткую картину.
- Нападение на домашний скот произошло ночью. За ночь погибли четыре овцы. Какое-то неизвестное животное загрызло домашнюю скотину. Возможно, это бродячие собаки. Погибла скотина не только у меня, но и у соседей, - рассказал житель села Оралбек.
Напомним, что это не первый случай нападения на домашних животных. В 2017 году жители Мангистау пересылали друг другу в мессенджерах и социальных сетях сообщения о некоем звере «чупакабра», который нападал по ночам на домашний скот. В сообщениях говорилось, что в селе Каракудук в Каракиянском районе некое существо убивает домашних животных и пьет их кровь. Рассылаемую в социальных сетях Актау информацию не подтвердили ни в прокуратуре Жанаозена, ни в РОВД Каракиянского района.
В 2018 году странные нападения на домашних животных произошли в селе Саин Шапагатов. Погибло порядка 25 голов домашнего скота. В сельском акимате заявили, что причиной гибели животных стали бродячие собаки.
- Нападение на домашний скот произошло ночью. За ночь погибли четыре овцы. Какое-то неизвестное животное загрызло домашнюю скотину. Возможно, это бродячие собаки. Погибла скотина не только у меня, но и у соседей, - рассказал житель села Оралбек.
Напомним, что это не первый случай нападения на домашних животных. В 2017 году жители Мангистау пересылали друг другу в мессенджерах и социальных сетях сообщения о некоем звере «чупакабра», который нападал по ночам на домашний скот. В сообщениях говорилось, что в селе Каракудук в Каракиянском районе некое существо убивает домашних животных и пьет их кровь. Рассылаемую в социальных сетях Актау информацию не подтвердили ни в прокуратуре Жанаозена, ни в РОВД Каракиянского района.
В 2018 году странные нападения на домашних животных произошли в селе Саин Шапагатов. Погибло порядка 25 голов домашнего скота. В сельском акимате заявили, что причиной гибели животных стали бродячие собаки.