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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 18:11

Просмотров: 663

Жители села Атамекен пожаловались на нападения на домашний скот

Нападения на домашних животных произошли в минувшие выходные в селе Атамекен Мунайлинского района. По словам сельского жителя, на подворья стал нападать неизвестный хищник, он охотится на домашних животных.

Фото жителей села
По словам жителя села Атамекен, весь его домашний скот был загрызан. Мужчина вышел покормить животных и увидел жуткую картину.

Жители села Атамекен пожаловались на нападения на домашний скот


- Нападение на домашний скот произошло ночью. За ночь погибли четыре овцы. Какое-то неизвестное животное загрызло домашнюю скотину. Возможно, это бродячие собаки. Погибла скотина не только у меня, но и у соседей, - рассказал житель села Оралбек.

Жители села Атамекен пожаловались на нападения на домашний скот


Жители села Атамекен пожаловались на нападения на домашний скот


Жители села Атамекен пожаловались на нападения на домашний скот


Жители села Атамекен пожаловались на нападения на домашний скот


Напомним, что это не первый случай нападения на домашних животных. В 2017 году жители Мангистау пересылали друг другу в мессенджерах и социальных сетях сообщения о некоем звере «чупакабра», который нападал по ночам на домашний скот. В сообщениях говорилось, что в селе Каракудук в Каракиянском районе некое существо убивает домашних животных и пьет их кровь. Рассылаемую в социальных сетях Актау информацию не подтвердили ни в прокуратуре Жанаозена, ни в РОВД Каракиянского района.

В 2018 году странные нападения на домашних животных произошли в селе Саин Шапагатов. Погибло порядка 25 голов домашнего скота. В сельском акимате заявили, что причиной гибели животных стали бродячие собаки.


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Комментарии ( 1 )

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858 (Посетители) Сегодня, 18:24
Одичавшие собаки встречались мне по жизни в нашей степи не боятся ничего и никого. Очень опасные твари и за ночь легко пробегают по 30 и больше километров,возможно они могу и ошибаться.
 
 

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