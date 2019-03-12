В Сети опубликовали видео ДТП с участием работника полиции

Статья 610. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества



1. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб, - влечет штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.



2. То же действие, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью, - влечет штраф в размере сорока месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев.



3. Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные лицом, не имеющим либо лишенным права управления транспортным средством, - влекут штраф в размере шестидесяти месячных расчетных показателей.

Авария произошла 9 марта в 20:00, напротив 11А микрорайона сотрудник управления специализированной службы охраны Мангистауской области на служебной машине сталкивается с автомобилем марки Toyota.- По данному факту составлен административный протокол по статье 610 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан, - сообщили в пресс-службе ведомства.