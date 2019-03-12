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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 18:03

Просмотров: 17

В Сети опубликовали видео ДТП с участием работника полиции

Виновник дорожно-транспортного происшествия, запечатленный на видео, устанавливается. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Скриншот видеоматериала
Авария произошла 9 марта в 20:00, напротив 11А микрорайона сотрудник управления специализированной службы охраны Мангистауской области на служебной машине сталкивается с автомобилем марки Toyota.

- По данному факту составлен административный протокол по статье 610 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан, - сообщили в пресс-службе ведомства.



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