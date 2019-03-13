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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 13:20

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Полиция Актау: Задержаны члены преступной группировки по сбыту героина

Сотрудники управления по борьбе с наркобизнесом отслеживали организованную преступную группировку (ОПГ) с мая по декабрь 2018 года. Злоумышленники занимались снабжением героина в городе. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистау.

Иллюстративное фото с сайта thequestion.ru
В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий полицейскими был установлен организатор преступной группы, который отвечал за поставку героина в Актау.

- В преступную группу входили еще 4 человека (все жители города), которые занимались крупной и розничной реализацией героина в Актау. Вырученные денежные средства каждого передавались организатору для покупки новой партии героина. По результатам досудебного расследования организатор и все члены преступной группы арестованы с санкции суда и содержатся в учреждении СИ-15 (следственный изолятор), - отметили в пресс-службе ведомства.

По данному факту было возбужденно уголовное дело по части 4 статьи 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

- По итогам расследования, в отношении организатора преступной группы возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 262 УК РК, в отношении остальных участников преступной группы возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 262 УК РК, - пояснили в пресс-службе полиции области.

Полицией было отмечено, что из незаконного оборота было изъято более 400 разовых доз героина, предназначенных для реализации на территории Актау. Проводится досудебное расследование в отношении организатора и еще четырех членов ОПГ.

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