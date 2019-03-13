Полиция Актау: Задержаны члены преступной группировки по сбыту героина

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В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий полицейскими был установлен организатор преступной группы, который отвечал за поставку героина в Актау.
- В преступную группу входили еще 4 человека (все жители города), которые занимались крупной и розничной реализацией героина в Актау. Вырученные денежные средства каждого передавались организатору для покупки новой партии героина. По результатам досудебного расследования организатор и все члены преступной группы арестованы с санкции суда и содержатся в учреждении СИ-15 (следственный изолятор), - отметили в пресс-службе ведомства.
По данному факту было возбужденно уголовное дело по части 4 статьи 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан.
- По итогам расследования, в отношении организатора преступной группы возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 262 УК РК, в отношении остальных участников преступной группы возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 262 УК РК, - пояснили в пресс-службе полиции области.
Полицией было отмечено, что из незаконного оборота было изъято более 400 разовых доз героина, предназначенных для реализации на территории Актау. Проводится досудебное расследование в отношении организатора и еще четырех членов ОПГ.
Для справки:
- В преступную группу входили еще 4 человека (все жители города), которые занимались крупной и розничной реализацией героина в Актау. Вырученные денежные средства каждого передавались организатору для покупки новой партии героина. По результатам досудебного расследования организатор и все члены преступной группы арестованы с санкции суда и содержатся в учреждении СИ-15 (следственный изолятор), - отметили в пресс-службе ведомства.
По данному факту было возбужденно уголовное дело по части 4 статьи 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан.
- По итогам расследования, в отношении организатора преступной группы возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 262 УК РК, в отношении остальных участников преступной группы возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 262 УК РК, - пояснили в пресс-службе полиции области.
Полицией было отмечено, что из незаконного оборота было изъято более 400 разовых доз героина, предназначенных для реализации на территории Актау. Проводится досудебное расследование в отношении организатора и еще четырех членов ОПГ.
Для справки:
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