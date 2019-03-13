Полиция Актау: Задержаны члены преступной группировки по сбыту героина

Статья 297. Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов



1. Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов – наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.



2. Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере - наказываются лишением свободы на срок от шести до двенадцати лет с конфискацией имущества.



3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные:



1) группой лиц по предварительному сговору;

2) неоднократно;

3) в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;

4) должностным лицом с использованием служебного положения - наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.



4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные преступной группой, а равно сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в организациях образования либо заведомо несовершеннолетнему лицу – наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества.



Статья 262. Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них



1. Создание организованной группы или преступной организации, а равно руководство ею или структурным подразделением преступной организации - наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.



2. Участие в организованной группе или преступной организации – наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.



3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения - наказываются лишением свободы на срок от восьми до тринадцати лет с конфискацией имущества.



Примечание. В статьях 262, 263, 264, 265 и 268 настоящего Кодекса лицо, добровольно прекратившее участие в преступной группе и активно способствовавшее раскрытию или пресечению преступлений, совершаемых или совершенных преступной группой, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится состава иного преступления.

