На сбившего девушку на пешеходном переходе в Актау водителя составлен протокол

Фото из архива "Лады"
В ведомстве сообщили, что в отношении водителя, сбившего девушку на пешеходном переходе, составлен протокол по статье 610 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).
- Материал будет передан в суд, - сообщили в пресс-службе ДП.
Статья 610 КоАП РК. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества.
1. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб, - влечет штраф в размере 20 месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.
2. То же действие, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью, - влечет штраф в размере 40 месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев.
3. Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные лицом, не имеющим либо лишенным права управления транспортным средством, - влекут штраф в размере 60 месячных расчетных показателей.
Напомним, что происшествие произошло сегодня, 14 марта, в 11 микрорайоне. На Скорой пострадавшую доставили в отделение экстренной помощи Мангистауской областной больницы (МОБ).
- Материал будет передан в суд, - сообщили в пресс-службе ДП.
Статья 610 КоАП РК. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества.
1. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб, - влечет штраф в размере 20 месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.
2. То же действие, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью, - влечет штраф в размере 40 месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев.
3. Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные лицом, не имеющим либо лишенным права управления транспортным средством, - влекут штраф в размере 60 месячных расчетных показателей.
Напомним, что происшествие произошло сегодня, 14 марта, в 11 микрорайоне. На Скорой пострадавшую доставили в отделение экстренной помощи Мангистауской областной больницы (МОБ).
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