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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 18:48

Просмотров: 1508

В Актау под колеса автомашины попал 10-летний ребенок

В Актау сегодня, 14 марта, на дороге в 30 микрорайоне автомобиль сбил 10-летнего ребенка.

Кадр видео
Инцидент произошел на автодороге в 30 микрорайоне примерно в 12 часов дня.

На Скорой пострадавшего ребенка доставили в детскую больницу.

- Ребенка доставили с диагнозом: сотрясение головного мозга, переломы голени и ключицы. Врачи оперативно сделали операцию. Ребенок сейчас находится в отделении травматологии, - сообщили в пресс-службе в управлении здравоохранения Мангистауской области.

В пресс-службе департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что на водителя составлен административный протокол.

- В отношении водителя составлен протокол по статье 610 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Материал будет передан в суд, - сообщили в пресс-службе ДП.



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Комментарии ( 1 )

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тишка (Посетители) Сегодня, 23:06
Какой ужас. Дай Бог поправится ребенку. Носятся как угорелые, спешат все куда то. На зебре стало страшно переходить. Пройдешь первый ряд, но нет гарантии, что во втором ряду машина затормозит. Так недавно и было. И как не странно, то ни милиции, ни камер в этот момент нет, а переходила то по зебре... Первая машина пропустила, а во втором то ряду водитель же видит, что машина остановилась, но нет несется..Хорошо притормозила..
 
 

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