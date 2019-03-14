В Актау под колеса автомашины попал 10-летний ребенок

Инцидент произошел на автодороге в 30 микрорайоне примерно в 12 часов дня.На Скорой пострадавшего ребенка доставили в детскую больницу.- Ребенка доставили с диагнозом: сотрясение головного мозга, переломы голени и ключицы. Врачи оперативно сделали операцию. Ребенок сейчас находится в отделении травматологии, - сообщили в пресс-службе в управлении здравоохранения Мангистауской области.В пресс-службе департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что на водителя составлен административный протокол.- В отношении водителя составлен протокол по статье 610 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Материал будет передан в суд, - сообщили в пресс-службе ДП.