Жителю Мангистау вынесли приговор за хранение марихуаны

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По материалам дела, в ходе проверки местного жителя полицейские изъяли у него наркотическое вещество общим весом 6,46 грамма. Мужчина сообщил, что хранил вещество без цели сбыта.



Приговором суда его признали виновным по части 2 статьи 296 Уголовного кодекса Республики Казахстан и назначили наказание в виде штрафа в размере 63 125 тенге.



Статья 296 часть 2 УК РК - Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров.



Наказание предусматривает штраф в размере до 160 МРП (404 тысячи тенге) либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 160 часов, либо арест на срок до 40 суток.