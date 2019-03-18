Жителя Актау после инсульта подкинули к реабилитационному центру в Темиртау

Фото с сайта tengrinews.kz
Романа Морозова, как сообщает Tengrinews.kz обнаружил охранник реабилитационного центра 15 марта во время утреннего обхода территории.
При нем был пакет с документами. Все документы оказались действительными.
- Мужчину зовут Морозов Роман Леонидович, родился он 8 сентября 1957 года. Прописан в городе Актау, Мангистауской области. В пакете также был старый блокнотик с несколькими номерами телефонов. Мы смогли дозвониться только по одному. Это оказался его бывший коллега из Актау. Он рассказал, что Роман работал водителем категорий B и C. Год назад он уехал в Темиртау к родственникам, с тех пор перестал выходить на связь. Этот мужчина пытался найти его, позвонить, но все было бесполезно. Мы отправили ему фотографию, он сразу его узнал и был удивлен внешним видом. Говорит, что раньше он выглядел гораздо лучше. Больше никого из знакомых или родных мы найти не смогли, - рассказала Наталья Занкина, директор центра ресоциализации лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию.
Сейчас Роман Морозов находится в центральной больнице города Темиртау. Его сюда доставили на карете Скорой помощи. Мужчина перенес инсульт и не в состоянии самостоятельно себя обслуживать.
Всех, кто что-либо знает о мужчине или его родных, просят звонить по телефонам: 8 708 352 64 60, 8 708 271 00 73, 8 7213 93 46 64.
При нем был пакет с документами. Все документы оказались действительными.
- Мужчину зовут Морозов Роман Леонидович, родился он 8 сентября 1957 года. Прописан в городе Актау, Мангистауской области. В пакете также был старый блокнотик с несколькими номерами телефонов. Мы смогли дозвониться только по одному. Это оказался его бывший коллега из Актау. Он рассказал, что Роман работал водителем категорий B и C. Год назад он уехал в Темиртау к родственникам, с тех пор перестал выходить на связь. Этот мужчина пытался найти его, позвонить, но все было бесполезно. Мы отправили ему фотографию, он сразу его узнал и был удивлен внешним видом. Говорит, что раньше он выглядел гораздо лучше. Больше никого из знакомых или родных мы найти не смогли, - рассказала Наталья Занкина, директор центра ресоциализации лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию.
Сейчас Роман Морозов находится в центральной больнице города Темиртау. Его сюда доставили на карете Скорой помощи. Мужчина перенес инсульт и не в состоянии самостоятельно себя обслуживать.
Всех, кто что-либо знает о мужчине или его родных, просят звонить по телефонам: 8 708 352 64 60, 8 708 271 00 73, 8 7213 93 46 64.
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