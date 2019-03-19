Ребёнка вызволили из запертой квартиры спасатели Актау

Фото очевидцев
Вызов на пульт дежурного поступил в 09:07. На четвёртом этаже 10 дома в 4 микрорайоне двухлетний ребенок находился один в запертой квартире.
Как оказалось, мама мальчика ушла в магазин, предварительно заперев его на ключ. Ребенок же сам задвинул щеколду изнутри квартиры. Мама сразу же вызвала полицию и сотрудников спасательного отряда.
Сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС области прибыли на место и совместно с сотрудниками местной полицейской службы в течение 10 минут освободили ребенка из запертой квартиры.
Спасатели отметили, что и мама, и ребенок отделались лёгким испугом.
Напомним, в Мангистау спасли закрывшегося в доме двухлетнего ребенка.
Как оказалось, мама мальчика ушла в магазин, предварительно заперев его на ключ. Ребенок же сам задвинул щеколду изнутри квартиры. Мама сразу же вызвала полицию и сотрудников спасательного отряда.
Сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС области прибыли на место и совместно с сотрудниками местной полицейской службы в течение 10 минут освободили ребенка из запертой квартиры.
Спасатели отметили, что и мама, и ребенок отделались лёгким испугом.
Напомним, в Мангистау спасли закрывшегося в доме двухлетнего ребенка.
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