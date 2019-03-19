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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 11:53

Просмотров: 1068

Ребёнка вызволили из запертой квартиры спасатели Актау

Мальчика спасли в течение 15 минут. Об этом сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Мангистауской области.

Фото очевидцев
Вызов на пульт дежурного поступил в 09:07. На четвёртом этаже 10 дома в 4 микрорайоне двухлетний ребенок находился один в запертой квартире.

Как оказалось, мама мальчика ушла в магазин, предварительно заперев его на ключ. Ребенок же сам задвинул щеколду изнутри квартиры. Мама сразу же вызвала полицию и сотрудников спасательного отряда.

Сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС области прибыли на место и совместно с сотрудниками местной полицейской службы в течение 10 минут освободили ребенка из запертой квартиры.

Спасатели отметили, что и мама, и ребенок отделались лёгким испугом.

Напомним, в Мангистау спасли закрывшегося в доме двухлетнего ребенка.


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