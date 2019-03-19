С парковки в 14 микрорайоне упал автомобиль

Авария произошла 19 марта на парковке около дома №19 в 14 микрорайоне.По сообщению пресс-службы департамента полиции по Мангистауской области, водитель не поставил машину на ручник, в результате автомобиль опрокинулся на пешеходную дорожку.- Водитель иномарки и пешеходы не пострадали, - отметили в ведомстве.