Трое человек пострадали в результате ДТП в Актау

Скриншот видеоматериала
Инцидент произошел в районе станции Меловая в 22 микрорайоне сегодня, 19 марта, примерно в 19:35.
На место происшествия прибыли пожарные и сотрудники Скорой медицинской помощи.
В результате столкновения легкового автомобиля марки Toyota Camry и грузовой машины марки «ГАЗель» пострадали оба водителя и женщина-пассажир.
Диагнозы пострадавших выясняются врачами областной больницы.
- В данный момент участники аварии, получившие травмы, находятся в отделении травматологии МОБ, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.
На место происшествия прибыли пожарные и сотрудники Скорой медицинской помощи.
В результате столкновения легкового автомобиля марки Toyota Camry и грузовой машины марки «ГАЗель» пострадали оба водителя и женщина-пассажир.
Диагнозы пострадавших выясняются врачами областной больницы.
- В данный момент участники аварии, получившие травмы, находятся в отделении травматологии МОБ, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.
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