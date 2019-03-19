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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 20:19

Просмотров: 511

Трое человек пострадали в результате ДТП в Актау

В данный момент пострадавших осматривают медики Мангистауской областной больницы (МОБ). Об этом сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.

Скриншот видеоматериала
Инцидент произошел в районе станции Меловая в 22 микрорайоне сегодня, 19 марта, примерно в 19:35.

На место происшествия прибыли пожарные и сотрудники Скорой медицинской помощи.

В результате столкновения легкового автомобиля марки Toyota Camry и грузовой машины марки «ГАЗель» пострадали оба водителя и женщина-пассажир.

Диагнозы пострадавших выясняются врачами областной больницы.

- В данный момент участники аварии, получившие травмы, находятся в отделении травматологии МОБ, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.





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