Трое человек пострадали в результате ДТП в Актау

Инцидент произошел в районе станции Меловая в 22 микрорайоне сегодня, 19 марта, примерно в 19:35.На место происшествия прибыли пожарные и сотрудники Скорой медицинской помощи.В результате столкновения легкового автомобиля марки Toyota Camry и грузовой машины марки «ГАЗель» пострадали оба водителя и женщина-пассажир.Диагнозы пострадавших выясняются врачами областной больницы.- В данный момент участники аварии, получившие травмы, находятся в отделении травматологии МОБ, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.