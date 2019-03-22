В 31 микрорайоне Актау обнаружили труп мужчины

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Назначена судебно-медицинская экспертиза.



Факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по части 1 статьи 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Убийство).



Полицией ведутся следственные мероприятия по выяснению обстоятельств преступления.



По данным источника, пожелавшего остаться неизвестным, мужчина получил огнестрельное ранение, в результате которого он скончался.