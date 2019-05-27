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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:17

Просмотров: 979

Видео драки молодых людей в Жанаозене прокомментировали в полиции

Видео групповой драки молодых людей появилось в Интернете 25 мая. Пользователи социальных сетей предположили, что на камеру попали разборки выпускников. В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области сообщили, что ни одного ЧП с выпускниками в регионе не зарегистрировано.

Кадр видео
Видео драки молодых людей в парке Жанаозена опубликовали на странице в zhest_zhanaozen.

В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области отметили, что происшествий, связанных с выпускниками школ, в этот день зарегистрировано не было. Также в ведомстве отметили, что видеозапись была сделана давно, но когда именно, не уточняется.



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