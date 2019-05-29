В Актау закрыли залы игровых автоматов

Полиция начала операцию с закрытия игорного заведения, расположенного в торговом центре «Дом быта» в 6 микрорайоне.Следом была закрыты точки в доме №5 и у дома №8 в 7 микрорайоне.По информации полиции, в эту ночь прекратили незаконную деятельность более 20 залов игровых автоматов на территории города. Также поступило поручение с проверкой посетить Мунайлинский район.