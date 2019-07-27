Два автомобиля вылетели на обочину в 9А микрорайоне Актау

Фото очевидцев
Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) случилось 26 июля примерно в 23:00.
Автомобили марок Hyundai Elantra и LADA Granta столкнулись возле ресторана «PR».
Пассажир одного из автомобилей получил легкие травмы.
По факту ДТП составили протокол по статье 610 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан (КоАП РК).
Автомобили марок Hyundai Elantra и LADA Granta столкнулись возле ресторана «PR».
Пассажир одного из автомобилей получил легкие травмы.
По факту ДТП составили протокол по статье 610 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан (КоАП РК).