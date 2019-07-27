Два автомобиля вылетели на обочину в 9А микрорайоне Актау

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) случилось 26 июля примерно в 23:00.Автомобили марок Hyundai Elantra и LADA Granta столкнулись возле ресторана «PR».Пассажир одного из автомобилей получил легкие травмы.По факту ДТП составили протокол по статье 610 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан (КоАП РК).