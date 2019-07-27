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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Вчера, 19:14

Просмотров: 3631

Два автомобиля вылетели на обочину в 9А микрорайоне Актау

Два автомобиля столкнулись возле ресторана «PR». Пассажир одного из автомобилей получил незначительные травмы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото очевидцев
Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) случилось 26 июля примерно в 23:00.

Автомобили марок Hyundai Elantra и LADA Granta столкнулись возле ресторана «PR».

Пассажир одного из автомобилей получил легкие травмы.

Два автомобиля вылетели на обочину в 9А микрорайоне Актау


По факту ДТП составили протокол по статье 610 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан (КоАП РК).




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Комментарии ( 3 )

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Apmaxa (Посетители) Сегодня, 07:38
админ, а где цензура в первом видео? crazy
 
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Schubert (Посетители) Вчера, 19:54
Кто там двигается по движениям в 23ч00мин и позже? Вот и встретились два одиночества. fuck

Вечно молодым,вечно пьяным.
 
-2
  • Ареке
  • minus
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Neo_242 (Посетители) Вчера, 19:37
Beine jazba iyesi nagyz sheshen yeken. Qalai bolsada, beine jazba tusirip, qabardar qypganyna myn' algys.
 
 

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