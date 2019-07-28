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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:13

Просмотров: 2318

Беспредел по-актауски: В полиции прокомментировали видео

Группа молодых людей была доставлена стражами порядка в полицию, где на них составили административные протоколы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области

Кадр видео
При автопатрулировании в 6 микрорайоне сержанты полиции Самат Кенжебаев и Мусахан Мамырxан заметили группу молодых людей, которые шумели и распивали спиртные напитки.

- Никакой потасовки между полицейскими и мужчинами не было. Сопротивление инспекторам они также не оказывали, - отметили в ведомстве.


Сотрудники полиции запросили второй служебный автомобиль и доставили правонарушителей в управление полиции, где на них составили протоколы по части 1 статьи 440 КоАП РК. Каждый из них обязан выплатить штраф в размере пяти месячных расчетных показателей, то есть 12 625 тенге.

Статья 440 часть 1 КоАП РК - Распитие алкогольных напитков на улицах и в других общественных местах, кроме организаций торговли и общественного питания, в которых продажа алкогольных напитков на разлив разрешена местным исполнительным органом, или появление в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность.



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