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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 10:04

Просмотров: 865

Унесённые ветром: Рыбаков спасли в Каспийском море

Двоих мужчин унесло на 20 километров в открытое море в районе зоны отдыха «Кендерли». Об этом сообщили в оперативно-спасательном отряде департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.

Скриншот видеоматериала
Происшествие случилось 26 июля.

На пульт 112 поступил вызов о том, что рыбаков унесло в открытое море из-за поломки мотора и ветра скоростью 15-20 м/с.

Мужчин вскоре нашли. Спасатели и рыбаки были вынуждены переждать непогоду на одном из островов вблизи. Рано утром спасённых доставили на берег.

По прибытии на берег рыбаков встретили сотрудники пограничной службы. На мужчин наложили штраф за отсутствие документов на ловлю рыбы.



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Комментарии ( 1 )

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  • alisher91
 jokerok (Посетители) Сегодня, 13:10
Опасно, опасно! Надо закрыть Киндерли!
ЧС работайте! Документы там и всё такое!

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
 

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