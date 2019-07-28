Унесённые ветром: Рыбаков спасли в Каспийском море

Происшествие случилось 26 июля.На пульт 112 поступил вызов о том, что рыбаков унесло в открытое море из-за поломки мотора и ветра скоростью 15-20 м/с.Мужчин вскоре нашли. Спасатели и рыбаки были вынуждены переждать непогоду на одном из островов вблизи. Рано утром спасённых доставили на берег.По прибытии на берег рыбаков встретили сотрудники пограничной службы. На мужчин наложили штраф за отсутствие документов на ловлю рыбы.