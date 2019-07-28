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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 19:27

Просмотров: 1883

Отобравший iPhone у ребёнка житель Актау получил срок

Приговор в отношении местного жителя огласили в Актауском городском суде.

Фото из доступных источников
По материалам дела, инцидент произошёл возле одного из домов в 4 микрорайоне. Мужчина подошел к несовершеннолетнему подростку и попросил «по-хорошему» отдать ему свой телефон iPhone. Никакого насилия со стороны грабителя не последовало. Стоимость ущерба составила 250 тысяч тенге.

Мужчину признали виновным по пункту 1 части 2 статьи 191 УК РК и назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на три года.

Статья 190 часть 2 пункт 1 УК РК - Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья потерпевшего, либо с угрозой применения такого насилия.

Данное деяние наказывается ограничением свободы на срок от трёх до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.


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