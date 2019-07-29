Тройное ДТП в пригороде Актау: Пострадала женщина

Участниками ДТП стали три автомобиля: Mercedes-Benz, Ravon и Kia Rio.Авария, по информации дорожной полиции, произошла по вине водителя Mercedes-Benz. На него составлен протокол по статье 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества).Правонарушителю грозит штраф от 50 050 тенге до 151 500 тенге или лишение водительских прав от шести до девяти месяцев.Пострадавшая женщина-водитель, которая управляла автомобилем Ravon, на данный момент доставлена в Мангистаускую областную больницу. У неё диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Пострадавшая находится под наблюдением медиков.