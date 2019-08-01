Спасатели Актау обнаружили тело утонувшего в море 19-летнего парня

Фото предоставили спасатели Актау.
Сегодня, 1 августа, примерно в 06:32 утра спасатели обнаружили тело утонувшего 19-летнего парня.
Извлекли его из воды в районе села Саин Шапагатов.
Напомним, что трагедия произошла 28 июля в Тупкараганском районе на побережье. Парень утонул, купаясь в не оборудованном для купания месте.
Извлекли его из воды в районе села Саин Шапагатов.
Напомним, что трагедия произошла 28 июля в Тупкараганском районе на побережье. Парень утонул, купаясь в не оборудованном для купания месте.
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