Мужчина пропал в Жетыбае и нашелся в Актау

Фото родственников пропавшего мужчины

Родные пропавшего мужчины разослали ориентировку в социальных сетях и мессенджерах. Также они обратились с заявлением в полицию, которые, в свою очередь, приступили к его поиску.



Пропавшего мужчину 2 августа в Актау заметил его родственник.



Мужчина, по информации полиции, психически нездоров и состоит на учете. Причины своего поступка он не объяснил.