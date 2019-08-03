Мужчина пропал в Жетыбае и нашелся в Актау

Фото родственников пропавшего мужчины
Родные пропавшего мужчины разослали ориентировку в социальных сетях и мессенджерах. Также они обратились с заявлением в полицию, которые, в свою очередь, приступили к его поиску.
Пропавшего мужчину 2 августа в Актау заметил его родственник.
Мужчина, по информации полиции, психически нездоров и состоит на учете. Причины своего поступка он не объяснил.
Пропавшего мужчину 2 августа в Актау заметил его родственник.
Мужчина, по информации полиции, психически нездоров и состоит на учете. Причины своего поступка он не объяснил.
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