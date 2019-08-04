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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:14

Просмотров: 1950

Внедорожник перевернулся в Актау

Водитель Chevrolet Niva врезался в бордюр, после чего машина завалилась на бок. Подробности сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Кадр видео
ДТП произошло днем 3 августа на автодороге между 2 и 3 микрорайонами.

На место ДТП прибыли старшие сержанты полиции Женис Оспанов и Асхат Шалгимбаев. Они вместе с очевидцами аварии принялись помогать водителю Chevrolet Niva.

По данным ведомства, в автомобиле находился только водитель внедорожника, который отделался легкими травмами.

Установлено, что мужчина не справился с рулевым управлением. Он был трезв.

В отношении водителя внедорожника составлен протокол по части 1 статьи 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб). Ему придется либо выплатить штраф в размере 20 месячных расчетных показателей (50 500 тенге), либо его лишат водительских прав на шесть месяцев. Материалы дела будут направлены в специализированный административный суд Актау.

Поврежденный бордюр мужчина будет восстанавливать за свой счет.



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