Внедорожник перевернулся в Актау

ДТП произошло днем 3 августа на автодороге между 2 и 3 микрорайонами.На место ДТП прибыли старшие сержанты полиции Женис Оспанов и Асхат Шалгимбаев. Они вместе с очевидцами аварии принялись помогать водителю Chevrolet Niva.По данным ведомства, в автомобиле находился только водитель внедорожника, который отделался легкими травмами.Установлено, что мужчина не справился с рулевым управлением. Он был трезв.В отношении водителя внедорожника составлен протокол по части 1 статьи 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб). Ему придется либо выплатить штраф в размере 20 месячных расчетных показателей (50 500 тенге), либо его лишат водительских прав на шесть месяцев. Материалы дела будут направлены в специализированный административный суд Актау.Поврежденный бордюр мужчина будет восстанавливать за свой счет.