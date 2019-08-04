Щенят выкинули в уличный туалет в Мангистау

В Сети появилось видео с щенятами, которые оказались взаперти, среди мусора и человеческих экскрементов.На помощь выброшенным щенятам пришли волонтеры в составе пяти человек. Это Анна @fetisova.anuta, Татьяна @taniutatkach, Елена @elenakarimova828, Сабина @sabina_bd и Расиля @bekpau_rassilya.Найти именно данный туалет, по словам волонтеров, оказалось нелегко. На помощь к ним пришел местный житель Санжар.Один из волонтеров Татьяна вытащила шесть щенят, но один из них скончался.На данный момент щенкам нужны лекарства и медицинская помощь, они находятся в очень тяжелом состоянии. У двоих приступы, а один щенок в коме.Как сказал ветеринар, щенки пробыли там долгое время.Желающие помочь, могут обратиться по телефону: