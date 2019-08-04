Щенят выкинули в уличный туалет в Мангистау

На помощь выброшенным щенятам пришли волонтеры в составе пяти человек. Это Анна @fetisova.anuta, Татьяна @taniutatkach, Елена @elenakarimova828, Сабина @sabina_bd и Расиля @bekpau_rassilya.
Найти именно данный туалет, по словам волонтеров, оказалось нелегко. На помощь к ним пришел местный житель Санжар.
Один из волонтеров Татьяна вытащила шесть щенят, но один из них скончался.
На данный момент щенкам нужны лекарства и медицинская помощь, они находятся в очень тяжелом состоянии. У двоих приступы, а один щенок в коме.
Как сказал ветеринар, щенки пробыли там долгое время.
Желающие помочь, могут обратиться по телефону: +7 (701) 880 77 79 Анна
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ЛЮДИ ДОБРЫЕ , НАДО СПАСАТЬ !!! Пожалуйста, кто сможет ???? ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ!!! Кроме финансового,знайте за любое благое воздается с троицей. ИЗ въезда в посёлок Жетыбай. выкинули щенят в уличный туалет прям в выгребную яму. К сожалению наши герои сняли видео и поехали дальше по своим делам. Срочно нужны идеи. Руки и машина. Как спасать щенят. Они там погибают!
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Срочно! Щенкам нужны лекарство Гептрал,риботан,гаммавит,шприцы, упаковка,системы ,шприцы пятерки и по части реанимации....... Они очень в тяжелом состояние. У двоих приступы. А один в коме!!! Или можете оказать Финансовую помощь. по карте kaspi gold 5169 4971 8580 4709 anna karpova инн880703402968 без вас нам не справится (( @koshkindom.aktau @aktau_animals @aktau_pets @fond_shans_aktau @zhivotnie_aktau @vernoe_serdce7292 @club_dobryakov_aktay @aktau.911 @aktau_life @inucobo.kz #7292 #Актау #Актау7292 #мангистау #мангистауактау #актаудомадома #хвостатыегородаактау #хвостатыегородаАктау #помощьживотнымвактау #актаудома #инстаактау #911 #новостиАктау #актау_инста #актаусити #актау_инста
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