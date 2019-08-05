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ЛАДА.kz » Происшествия

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 13:09

Просмотров: 797

Убийцу разыскивает жанаозенская полиция

В отношении Камбара Аязбаева избрана мера пресечения в виде ареста. Мужчина признан виновным в убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Иллюстративное фото
В пресс-службе департамента полиции области сообщили, что Камбар Дулатович Аязбаев родился 04.06.1990 года в Мангистауской области. Проживал по адресу: Мунайлинский район, село Баскудук, жилой массив Маржан, улица Рауан, дом №2/4. Холост, национальность - казах.

- Городским управлением полиции Жанаозена разыскивается преступник по пунктам «6,7,9» части 2 статьи 99 УК РК (Убийство, совершенное способом, опасным для жизни других людей, группой лиц из хулиганских побуждений). Розыскное дело №16471803410004, открытое 18.04.2016 г. Мера пресечения «арест», - сообщили в ведомстве.

Особые приметы: рост примерно 170-175 см, среднего телосложения, волосы короткие черного цвета, глаза круглые, на подбородке может быть борода.

Убийцу разыскивает жанаозенская полиция


- При наличии каких-либо сведений о данном вышеуказанном преступнике просим обращаться по следующим контактным телефонам: 8(7292) 43-08-13, 47-50-52 или 102, 8-701-100-40-55, - сообщили в департаменте полиции области.

Фото пресс-службы департамента полиции Мангистау и с сайта alau.kz


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