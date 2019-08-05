Два автомобиля сгорели в результате столкновения в Актау

Авария произошла 5 августа в районе супермаркета «Мангистау» в 09:50 часов. Столкнулись автомашины ГАЗель и «Опель».- В отношении водителя автомашины ГАЗель составлен административный протокол по части 1 статьи 610 Кодекса об административных правонарушениях. Пострадавших нет. Другие обстоятельства выясняются, – сообщили в пресс-службе департамента полиции.